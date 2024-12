Bimba di 5 mesi e mezzo con il reflusso

Una domanda di: Concetta

Ho mia figlia che ha 5 mesi e mezzo che ha sempre sofferto di reflusso silente, sta in cura da molto con gastrotuss baby ma ora sembra peggiorata mi fa sempre acidità e in accordo con il mio pediatra abbiamo introdotto la prima pappa ma non sembra migliorare comunque. Dopo mangiato e sempre molto agitata, piange, fa ruttini in continuazione insomma un dilemma ogni volta. È stata al controllo da più pediatri e da un gastroenterologo i quali mi hanno detto che è un reflusso funzionale perché la bambina prende peso e non rigetta il latte però tutto questo malessere quando mangia come posso risolverlo? Sta prendendo bb milk ar da circa due settimane come latte, prima prendeva novalac ar ma non defecava e poi faceva tanti grumi molto difficili da sciogliere. Abbiamo cambiato molte marche di latte e la mia paura è di aver peggiorato la situazione ma io volevo solo trovarne uno che potesse aiutarla. Siamo davvero esausti.



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

almeno da quanto si evince dalla sua lettera, la sua bambina presenta un reflusso al limite tra il fisiologico e la malattia da reflusso vera e propria che è caratterizzata da una scarsa crescita, come le è stato detto dal gastroenterologo. Con il passare delle settimane, sua figlia starà sempre meno distesa e sempre più seduta anche dopo i pasti e questo dovrebbe aiutare ad avere meno disagio. Anche il passaggio graduale ai cibi solidi è una vera e propria cura. Se comunque le cose non vanno, specie per il pianto e la notevole agitazione, si consulti nuovamente col pediatra: ci sono farmaci da poter usare prima di ricorrere a esami invasivi e fastidiosi. Cordialmente.

