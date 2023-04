Bimba di 8 mesi che compie con la testa movimenti a scatto

Una domanda di: Sara

Buongiorno, da una decina di giorni mia figlia di 8 mesi quando è in posizione seduta sembra fare dei movimenti col capo come per dire sì-sì di scatto. Non

lo fa sempre e a volte qualche giorno sì è qualche no. Sembra farli quando è contenta mentre sta per giocare con un nuovo oggetto oppure quando si

arrabbia. Ha iniziato dal nulla a farli e ripeto, ultimamente ha fatto 3 gionri senza farlo e ieri ed oggi un paio di volte. Devo preoccuparmi? La pediatra

che l’ha visitata ha detto che la bambina non ha problemi di tipo neurologico. Grazie.



Giorgio Rossi

Buon giorno!

I movimenti sono correlati a situazioni emotive, e questo è un buon segno, così come il fatto che ci siano giorni in cui non lo presenta, inoltre la pediatra ha valutato che lo sviluppo complessivo è adeguato; un movimento del capo come quello descritto merita comunque un elettroencefalogramma: l’esame non è fastidioso, in genere è ben tollerato da un bambino, quindi si affidi con fiducia all’EEG, non dovrebbe attendere molto per avere la prenotazione, riuscirà a farlo nel giro di giorni; aspetti la risposta, e la valutazione dei colleghi, non ci sono motivi di preoccupazione attuali, né problemi da considerare prima di avere avuto l’esito. Mi tenga aggiornato. Con cordialità.

