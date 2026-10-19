Bimba di 8 mesi che non si gira quando viene chiamata per nome

È sempre opportuno sottoporre il bambino a un controllo audiologico quando non risponde a un semplice stimolo uditivo, come lo è venire chiamato per nome.
Una domanda di: Roberta Mia figlia ha 8 mesi e mezzo. Una bimba solare, sorride molto, non piange quasi mai, dorme bene, lalla, rotola, sta bene seduta, è molto interessata alle persone e le fissa, gli sorride, le studia…quando ha un oggetto in mano ci si concentra moltissimo e ci sta molto tempo. Solo una cosa mi preoccupa, se la chiamo per nome non si gira mai. Comincio a preoccuparmi anche se il resto mi sembra in linea. Sente benissimo i rumori quindi non mi sembra un problema di udito. Non so cosa fare.
Giorgio Rossi
Gentile signora,
per quello che riferisce dello sviluppo della sua bambina sembra progredire bene. Tuttavia dato che ha il dubbio relativo al fatto che non si gira quando vene chiamata per nome, le consiglio di sottoporla a una valutazione audiologica e a una visita aggiuntiva dal pediatra. In caso di dubbi ulteriori la faccia visitare da un neuropsichiatra infantile, così da avere ben chiara la situazione e non doversi più preoccupare. Cordialmente.
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