Bimba di 8 mesi che non si gira quando viene chiamata per nome

Una domanda di: Roberta

Mia figlia ha 8 mesi e mezzo. Una bimba solare, sorride molto, non piange quasi mai, dorme bene, lalla, rotola, sta bene seduta, è molto interessata alle persone e le fissa, gli sorride, le studia…quando ha un oggetto in mano ci si concentra moltissimo e ci sta molto tempo. Solo una cosa mi preoccupa, se la chiamo per nome non si gira mai. Comincio a preoccuparmi anche se il resto mi sembra in linea. Sente benissimo i rumori quindi non mi sembra un problema di udito. Non so cosa fare.