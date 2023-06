Bimba di 8 mesi che non vuole le pappe, ma è attratta da quello che mangiano mamma e papà

Una domanda di: Francesca

Salve mia figlia ha 8 mesi. Ho iniziato lo svezzamento a 5 mesi ma lei di pappe o frutta non ne vuole proprio sapere. La frutta in qualsiasi modo gliela propongo non la mangia anzi fa i conati di vomito, invece con le pappe e la pastina alcuni giorni ne mangia 6/7 cucchiaini altri 2/3 e poi mi cerca il seno. Se fosse per lei starebbe sempre al seno: il problema principale per me è che da un po’ di mesi che non sta prendendo molto.. è nata di 3380 e ora che ha 8 mesi pesa 6900. Come devo comportarmi? Volevo dirle comunque che è una bambina attivissima sempre in movimento e non sta mai un minuto ferma: è molto attenta a quello che mangiamo noi ma io ho paura a darle il nostro cibo …



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara mamma, forse è proprio facendole assaggiare il cibo che mangiate voi, dopo aver superato la vostra paura che si soffochi, che riuscirete a cambiare le cose. Permetta alla sua bambina di afferrare piccoli pezzi di verdura cotta (un pezzetto di broccolo, per esempio) o le offra, sempre in mano, una banana. Sfrutti cioè la curiosità della sua bambina anche per invogliarla a mangiare. Lasci che rimanga gioiosa anche quando mangia senza costrizioni, per quanto riguarda la sicurezza basta evitare bocconi troppo piccoli o tondeggianti o mollicci, che potrebbero creare ostruzione. Per il resto faccia nuovi tentativi e usi possibilmente cibi biologici per evitare pesticidi o altri composti con un certo grado di tossicità. In generale, i bambini possono mangiare tutto quello che mangiano i genitori, a patto però che si tratti di piatti semplici e sani. Contrariamente a quanto in genere si crede, non sono i bambini a dover gradualmente imparare a mangiare come i grandi, ma sarebbe bene che gli adulti seguissero sempre un’alimentazione adatta ai bambini, la dieta mediterranea per intenderci. Facendolo si avrebbero tanti vantaggi per la salute. Con cordialità.

