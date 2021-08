Bimba di 9 anni e mezzo: può già avere il menarca?

Una domanda di: Daniela

Mia figlia ha 9 anni e 5 mesi e oggi, per la prima volta ha perdite di

sangue dalla vagina. E’ alta 1,50 e pesa 50 kg,

Possono essere già mestruazioni?

Siamo tra l’altro in vacanza.

Da mamma sono un po’ preoccupata….

Al rientro meglio fare eco per utero?





Gentile signora,

senza dubbio può trattarsi del menarca, cioè della prima mestruazione. Ma questo non preoccupa affatto né deve preoccuparla: esiste una familiarità per quanto riguarda l’arrivo della prima mestruazione e, quindi, l’inizio della pubertà: è probabilmente, dunque, che in famiglia si siano già verificati simili anticipi. Quello che invece merita attenzione è il peso di questa bambina, decisamente superiore a quello che dovrebbe avere, pur tenendo conto della statura. Credo che sia opportuno confrontarsi al più presto con il pediatra su questo punto, per stabilire in accordo con lui una strategia alimentare non già che faccia dimagrire la bambina ma che arresti l’evidente tendenza ad aumentare troppo di peso. Per raggiungere l’obiettivo è d’obbligo che tutta la famiglia mangi allo stesso modo. Mi spiego meglio, con un esempio generico: non si può pensare di non offrire il dolce a fine pasto a un bambino se il resto della famiglia lo consuma abitualmente. In generale, per controllare il sovrappeso di un bambino basta eliminare i fuori pasto, i dolciumi, i succhi di frutta e le bibite zuccherate, le patatine fritte, le salse. Sì invece alla verdura e ai carboidrati complessi (pane, pasta, riso) sempre però proposti in quantità ragionevoli. Anche le proteine di origine animale, carne, uova, formaggi, vanno servitie senza esagerare, alternativamente alle proteine di origine vegetale (lenticche, fave, ceci, fagioli). La frutta va offerta con moderazione, vale soprattutto per fichi, uva, cachi, tanto per citare la più zuccherina. E’ importantissimo inoltre che la bambina faccia movimento: camminare, correre, saltare, andare in bicicletta vanno benissimo e possono essere praticati sempre. Cari saluti.

