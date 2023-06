Bimba di due anni che all’improvviso non vuole più andare al nido: cosa è accaduto?

Una domanda di: Xhovana

Salve, mia figlia di quasi 2 anni ( li fa a luglio) frequenta il nido da settembre, sono 2 settimane che non ci va più volentieri, piange quando la lascio li, è una lagna per qualsiasi cosa. Ma la cosa che mi sta preoccupando è che da 2 giorni lei piange interrotamente e non vuole piu giocare con i bambini, vuole stare da sola. Le dà fastidio se un bambino si avvicina. Questo è da 3 giorni a questa parte, non ha mai fatto così! Grazie.



Salve, la domanda che mi sorge spontanea è se ci sono stati eventi particolari in famiglia (per esempio, separazioni, nascita di un fratellino o di una sorellina, perdite, trasferimenti), oppure a scuola come

ad esempio, cambi tra gli educatori.

Un’altra cosa che chiedo è se la bambina sia figlia unica, potrebbe essere che la piccola si senta più sicura nel rapporto con l’adulto in quanto non si trova in una situazione di confronto o competizione, ma è una relazione di asimmetria. Quindi una ulteriore domanda è se la bambina ha maimostrato disagio nel confronto con il

gruppo dei pari, cioè dei coetanei.

Inoltre ci sono famiglie dove il bambino ha già fatto cose da grande che normalmente nell’infanzia si imparano più tardi, e quindi potrebbe non trovarsi con i coetanei.

In questo caso provate facilitare l’interazione in contesto extrascolatico in modo giocoso, ai giardinetti oppure fate una piccola festa con pochi compagni della sua età. Osservarla mentre gioca e rassicurarla e riparare eventuali punti di rottura. Di rilievo è anche l’opinione delle educatrici: hanno fatto una riflessione sul nuovo comportamento di questa piccina?

Se il problema persistesse, contattate un professionista per un eventuale intervento: a distanza e con informazioni così scarne purtroppo non posso dire di più. Con cordialità.

