Bimba di due anni che ha messo in bocca l’osso del cane: ci sono rischi?

Una domanda di: Alessia

Le scrivo per raccontarle un episodio. Ieri abbiamo comprato un cucciolo di barboncino di due mesi e mezzo che dovrebbe domani fare il primo vaccino (anche se il signore che me lo ha venduto sostiene di averglielo fatto, ma per sicurezza il mio veterinario vuole ripeterglielo comunque non avendo certezza che sia effettivamente stato fatto), e nell’entusiasmo del nuovo arrivato, la mia bambina di due anni lo toccava e la sorpresi con il suo osso in bocca. Potrebbe succedere qualcosa alla bambina? Devo fare qualcosa? È pericoloso che stia a contatto?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora,

in generale il rischio che la saliva del cane trasmetta malattie è basso, tuttavia buon senso vuole che non venga a contatto con bocca, naso e occhi dei suoi umani, bambini compresi. La saliva del cane contiene microrganismi che servono a disinfettare le sue eventuali ferite, infatti i cani si leccano le zone della pelle eventualmente lesionate, ma questi stessi agenti possono causare nell’uomo infezioni. Per quanto riguarda la questione delle parassitosi intestinali, il veterinario di certo provvederà a somministrare eventualmente il vermifugo al cane. Sottolineo che non ci sono problemi se il cane lecca le mani o le gambe di un bambino, perché davvero non ci sono pericoli, specialmente se la pelle è integra. Di più non posso dirle se non di stare a vedere se nei prossimi giorni la bambina dovesse manifestare dei sintomi, per esempio di origine gastrointestinale (vomito, diarrea) o magari febbre. In questa eventualità (che però penso non si ponga) dovrà parlarne con il pdiatra spiegandogli l’accaduto. Tenga comunque presente che affiancare a un bambino un cane, specialmente se è come il barboncino di razza compatibile sia per temperamento sia per taglia, è un’ottima scelta sotto tutti i punti di vista e che i vantaggi di averlo superano di gran lunga i rischi che di fatto sono minimi. Cordialmente.

