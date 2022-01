Bimba di due anni con i capelli molto radi

Una domanda di: Donatella

Ho una nipotina di due anni che ha un po’ ovunque, ma in particolare in cima alla testa ha una

mancanza di capelli. I suoi capelli sono comunque molto fini e lunghi circa fino alle spalle.



Floria Bertolini Floria Bertolini

Gentile nonna (o forse è una zia?),

la sua nipotina potrebbe soffrire della sindrome dell’anagen breve (Short Anagen Syndrome o SAS), una malattia dovuta a un ciclo follicolare breve per ridotta durata dell’anagen (prima e continua fase della crescita dei capelli).

La vita dei capelli è caratterizzata da tre fasi: anagen, catagen e telogen

Durante l’anagen il follicolo pilifero inizia a formarsi intorno alla papilla dermica.

Nella fase di catagen la porzione inferiore del follicolo va incontro a involuzione, mentre il resto del pelo risale verticalmente fino all’area di inserzione del muscolo erettore del pelo).

Il telogen rappresenta l’ultima fase della vita del pelo/capello. La parte inferiore del pelo, a forma di clava, progressivamente diventa sempre meno adesa al follicolo pilifero, consentendo alla fine il distacco del pelo.

Nella SAS la vita del capello è di 4 – 13 mesi, mentre la durata normale dei capelli è di 4 – 7 anni.

Pertanto la brevità di vita del capello è la causa del loro essere corti.

Nella SAS in genere i capelli crescono per 6 – 10 cm massimo.

Questa è una sindrome sporadica, ma a volte sono descritti anche casi familiari.

La manifestazione può interessare tutto il cuoio capelluto, ma può limitarsi ad una sola zona.

Spesso i genitori ritengono che i capelli del loro figlio/a non crescano. E’ una sindrome che non si associa ad altre malattie sistemiche e va soggetta quasi sempre a miglioramento alla pubertà.

Naturalmente consiglio che la nipotina venga visitata da un dermatologo, per verificare se si tratti veramente di questa sindrome benigna o non si tratti di altra patologia. Solo la visita permette di effettuare un esame obiettivo del cuoio capelluto, del follicolo pilifero, del fusto e delle punte dei capelli, nonché cercare altri segni, se necessario, per escludere altre patologie.

Cordiali saluti.



