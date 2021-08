Bimba di due anni e mezzo che starnutisce tanto

Una domanda di: Francesca

Buongiorno, se un bimbo starnutisce tanto durante il giorno (anche 10 starnuti nell arco di una giornata) cosa può essere? La mia bimba ha due anni e mezzo.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gli starnuti sono indice di naso otturato, in quanto starnutire è il meccanismo per liberarlo: il motivo principale dello starnuto all’età di due anni e oltre è una rinite, cioè un raffreddore. Questo può essere prodotto quasi sempre da una forma virale, Se gli starnuti sono di seguito, cosiddetti a salve, un altro motivo possibile è una allergia. Ovviamente in questo caso si consiglia un approfondimento dal medico curante per gli accertamenti e le cure del caso.

Comunque anche per un raffreddore che dura più di 10 giorni vale la pena di contattare il pediatra. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto