Bimba di due anni e mezzo un po’ bassa per la sua età

Una domanda di: Marina Buongiorno, sono la nonna di una bambina di 31 mesi che al momento pesa 11 kg e 300 grammi ed è alta 81 cm e mezzo. Da specificare che è la bambina è nata di due chili e mezzo alla nascita era lunga 43 cm e i suoi genitori sono piccoli: la mamma sarà 1.60 e il papà circa 1.68 e la dottoressa ha detto che effettivamente la bimba è piccolina. La bimba mangia pochissimo o perlomeno a volte mangia e altre volte no e prende ancora il latte della mamma. La pediatra ha detto di verificare tra qualche mese se la crescita si è incrementata modificando un po' l'alimentazione cioè cercando di fare in modo che la bimba mangi di più rispetto a quello che mangia ora. Per il resto l'ha trovate in ottima salute, è una bambina vivacissima, intelligente, però di bassissima statura e se al compimento del terzo anno non avrà incrementato un po' la crescita le farà fare degli esami per malassorbimento/celiachia: lei cosa ne pensa?



Cara signora,

penso che la statura della sua nipotina sia commisurata alla lunghezza che aveva alla nascita. Se in media le bambine nascono di 50 centimetri è ovvio che con una partenza alla nascita di sette centimetri in meno la statura attuale sia modesta. Il peso è corretto, la pediatra ha trovato la bambina in ottimo stato di salute ed è questo quello che conta. Se poi ha rimandato a 3 anni le successive valutazione e l'eventuale esame per la celiachia direi che si può stare tranquilli perché non attendere ben cinque mesi se ci fosse qualcosa che non va. In generale, raccomando un'alimentazione adeguata, nel senso che è importante che a due anni e mezzo abbondanti la bambina mangi un po' di tutto, oltrre al latte materno. Cordialmente.

