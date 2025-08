Bimba di due anni vivacissima: va portata da un neuropsichiatra?

Una domanda di: Michele Ho una meravigliosa bambina di due anni appena compiuti, socievole e solare, saluta tutti, manda baci a tutti, vuole sempreabbracciare tutti i bimbi e anche gli adulti, dice almeno un centinaio di parole e si fa capire abbastanza bene, l’unica cosa è una bambina estremamente vivace e dinamica, corre, salta, si arrampica , nell'ultimo mese riesce a star seduta per più tempo del solito, appena finisce la pappa vuole subito alzarsi e giocare, la notte dorme anche 10/11 ore di fila senza problemi, le maestre del nido ci hanno consigliato di parlarne col pediatra e nel caso con un neuropsichiatra infantile perché secondo loro è molto dinamica e troppo energica. Io sinceramente vedo una bambina solare e allegra che vuole giocare spesso a giochi più dinamici e non ha tanto voglia di stare seduta a leggere un libro piuttosto che altro per troppo tempo. La nostra pediatra dice che è troppo presto per fare diagnosi di iperattività. Secondo lei è necessario parlarne con un neuropsichiatra? Grazie scusi il disturbo.



Angela Raimo Angela Raimo

Gentile papà Michele,

innanzi tutto non si deve scusare: ha fatto benissimo a scrivermi. Le confesso che leggendo la sua lettera mi sono fortemente preoccupata e non certo per la sua piccina che ha un comportamento del tutto normale ma per la superficialità con cui certe educatrici consigliano addirittura di consultare un neuropsichiatra infantile, sulla base di una vivacità che, stando a quello che descrive, è assolutamente in linea con i due anni, che sono l'età di sua figlia. Credo che la valutazione fatta dalle insegnanti (che francamente mi lascia basita) dipenda dalle loro aspettative, bizzarre peraltro: se si attendono (o pretendono) che una bambina di due anni non si alzi dopo il pranzo o preferisca "leggere" anziché correre e saltare ovviamente non possono che ritenere anomalo quello che fa sua figlia. Ma i bambini di due anni sani, corrono, saltano, sono vivaci e fanno esattamente quello che fa sua figlia. Certo ogni bimbo ha il proprio temperamento (come ogni adulto ha il proprio carattere) ma se è vero che ci sono bimbi tranquilli lo è altrettando che ce ne sono di vivacissimi, senza che questo suggerisca che nell'uno o nell'altro caso vi sia qualcosa che non va. Si tenga stretta la sua pediatra che saggiamente ha detto che è troppo presto per fare diagnosi di iperattività perché infatti è proprio così. Allo stesso tempo, non doletevi della vivacità della vostra piccola augurandovi che le educatrici del nido imparino a gestire i bambini nella loro diversità, accantonando l'idea di farne dei bravi soldatini statici. Sottolineo che le mie affermazioni sono basate su quanto lei mi ha riferito, perché non avrei potuto fare altrimenti non avendo modo di vedere la bambina. Mi tenga aggiornata, se lo desidera.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto