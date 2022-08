Bimba di due mesi con fontanella che si sta chiudendo

Una domanda di: Angelo

Sono un padre preoccupato per la piccola Giulia di due mesi, nata con la fontanella piccola che ora si sta chiudendo. Chiedo cosa devo fare, mi hanno detto al Sant’Orsola di Bologna di monitorare gni mese la circonferenza della testa, e poi? Vorrei delucidazioni per mettermi sereno. Si ringrazia. In attesa, cordiali saluti.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile papà, il consiglio di monitorare la circonferenza cranica per vedere che comunque cresca secondo i parametri dei centili è giustissimo. La preoccupazione può sorgere se la testa non si sviluppa oppure comincia a dilatarsi in senso orizzontale o si allunga in senso verticale, in quanto ci si troverebbe di fronte a una craniostenosi (malformazione del cranio) che potrebbe compromettere lo sviluppo del cervello. Ovviamente saranni i medici del centro dove è seguita questa piccina che vi indicheranno quali indagini effettuare (per esempio, ccografia, TC, fundus oculi), per capire come si evolve la situazione. Dovete quindi affidarvi a qualcuno di competente che vi dia fiducia, come mi sembra abbiate fatto rivolgendovi al Sant’Orsola di Bologna.

