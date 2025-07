Bimba di meno di due mesi che ancora non sorride: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Silvie Vi scrivo perché siamo in apprensione per la mia prima nipotina. È nata il 1° maggio, per cui ha quasi due mesi. Mia sorella afferma che non sorrida mai a lei o ad altre persone e che non la segua con lo sguardo, mentre invece guarda dei pupazzi inanimati che sono nella sua culla o nella palestrina. Dovremmo preoccuparci? Cosa possiamo fare? Grazie.



Angela Raimo Angela Raimo

Gentile Silvie,

mi permetta di essere franca: che preoccupa è la vostra ... preoccupazione. Stiamo parlando di una bambina di appena due mesi (ma quando ha scritto non li aveva ancora), quali aspettative nutrite nei suoi confronti? Cosa pensate che possa fare una lattantina? Sorriderà quando arriverà il suo momento (ma non è che per caso vede attorno a sé solo espressioni preoccupate e interrogative?) ed è normale che sia attratta dai pupazzetti posti sulla sua culla. Mi chiedo come sia possibile voler cercare e trovare a tutti i costi una patologia quando davvero non ve ne è alcun motivo oggettivo (almeno in base a quanto lei mi riferisce). Il mio consiglio è di consentire a questa bambina di essere appunto una bambina evitando di farle sentire che vi attendete da lei chissà cosa. Se poi, intorno ai sei-otto mesi di vita dovesse assumere un atteggiamento distante dalla realtà, ci fosse assenza di sorriso e di qualunque interazione ne parlerete con il vostro pediatra al quale spetta stabilire l'opportunità di una visita specialistica presso il neuropsichiatra infantile. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto