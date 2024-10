Bimba di otto mesi che vuole solo piccoli formati di pasta

Una domanda di: Maria

Mia figlia di otto mesi mostra difficoltà nel mangiare pastina di un formato più grande. Sono arrivata a darle la pokerina ma altri formati come anellini o fiorellini li sputa. È una bimba che mangia tutti i tipi di carne, mangia passati di verdure, di legumi con formaggino, omogenizzati di frutta, yogurt bianco e tra poco introdurrò anche pesce e uova. Ha messo i due incisivi inferiori, morde piacevolmente pane e frutta e deglutisce con mia costante attenzione solo piccoli pezzetti. La mia preoccupazione è come mai non deglutisce formati più grandi di pastina? Inoltre a livello motorio rotola, sta seduta senza appoggio e mi domando: dovrebbe già gattonare? Attendo riscontri. Grazie.



Gentile signora faccia fare assaggi anche lasciando che la piccola porti alla bocca di sua iniziativa piccoli pezzi di fetta biscottata o grissino e anche piccole porzioni di pasta col sugo di pomodoro: quando capisce che le piace masticare, riprovi con altri formati di pasta nella sua minestrina; sappia comunque che dal punto di vista energetico nulla cambia rispetto a riso e pastina doppio 0. Solo questione di attesa e di sperimentare la masticazione, anche su gengive in assenza dei premolari e molari. Motricità: ogni bambino ha i suoi tempi: provi a lasciarla seduta con giochi posti aduna distanza tale che per raggiungerli debba rotolare per terra: questi esercizi potranno incentivare in generale la sua motricità, come anche l’abilità di spostarsi stando seduta e aiutandosi con le braccia. Guardi che gattonare (cioè spostarsi “a quattro zampe”) non è una tappa obbligatoria, alcuni bambini si limitano a strisciare oppure appunto a spostarsi rimannedo in posizione seduta. Cordialmente.

