Bimba di otto mesi con ricaduta: va consultato subito il pediatra?

Roberta Levi Roberta Levi

Cara signora,

durante la stagione invernale, periodo in cui c’è una maggior circolazione di forme virali, gli episodi di malattia, in un bambino sano e immunocompetente, sono frequenti, possono avere anche una ricorrenza mensile. Soprattutto nei più piccoli il sistema immunitario è la prima volta che viene a contatto con virus e batteri e la risposta può quindi essere più lenta. La frequenza di episodi di malattia può poi essere accentuata in caso di frequentazione dell’asilo nido, oppure in famiglie più numerose dove magari ci sono altri fratelli che a loro volta si possono ammalare. Quello a cui bisogna prestare attenzione è la gravità di questi episodi se si tratta di forme che colpiscono le alte vie respiratorie o se invece tendono a complicarsi , ma sarà il pediatra a valutare la situazione. In caso di febbre è opportuno rivolgersi al pediatra se non passa con l’uso di antipiretici, se dura più di 48 ore, se si associa ad uno stato sofferente e di minor reattività del bambino, oppure a sintomi come vomito o diarrea o difficoltà respiratoria. Cordialmente.

