Bimba di otto mesi e mezzo senza appetito

Una domanda di: Romana

Ho un problema con la mia piccola di 8 mesi e mezzo. Il momento della pappa è sempre complicato: molto molto lenta nel mangiare e soprattutto sembra senza appetito, bisogna stare più di due ore per farle mangiare qualcosa con tanta pazienza. Prende ancora il seno la sera e si sveglia ripetutamente la notte (ma la allatto più che altro per tranquillizzarla). Al controllo dell’altro ieri è emerso che la piccola pesa 6.750 (è nata 2.600 kg). Grazie per la cortese attenzione attendo con ansia un vostro consiglio in merito.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara mamma, la sua bambina cresce ai limiti inferiori, ma l’importante è che cresca, anche se poco, in modo costante. A questa età potrebbe servire incuriosirla con gusti nuovi, proponendole cibi colorati, spappolati ma saporiti quel tanto che basta per attirare la sua attenzione: tipo broccoletti cotti a vapore, pezzettini di carne di pollo cotta in padella, pezzettini di patate bollite con sopra una spolverata di formaggio grana… insomma provate a evitare la pappa omnicomprensiva, che può risultare monotona e quindi poco gratificante per il palato della sua bambina, optando per assaggi dei singoli cibi. Vedete se questa strategia potrà servire per invogliarla a mangiare di più.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto