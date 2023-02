Bimba di quasi 5 anni che si ammala spessissimo

Una domanda di: Chiara

Buongiorno dottore, sono la mamma di una bimba di quasi 5 anni. Ha iniziato ad andare al nido a 9 mesi nonostante questo sta sempre male: fa due giorni di asilo per poi stare a casa settimane intere perché si ammala. Adesso ha preso anche due virus contemporaneamente vomito e polmonite le abbiamo dato vitamine, immunostimolanti ma non sono efficaci perché si ammala sempre con la stessa frequenza. Ci sono altre terapie da dare in questi casi? La ringrazio, cordiali saluti.



Cara signora, prenda l’aspetto positivo: se ricostituenti e vitamine non sono servite vuol dire che la bambina non ne aveva bisogno. Ma non è solo una battuta perché oggettivamente non ci sono terapie da fare per questi problemi, ma solo avere pazienza, visto che la primavera è vicina. Le segnalo due cose: la prima che a memoria d’uomo (di pediatra) non c’è mai stata una stagione fredda più densa di infezioni respiratorie virali di questa. Per parere condiviso, si ritiene sia stata la “rivalsa” dei virus a due anni di lockdown e mascherine. La seconda che i singoli, rarissimi bambini che hanno deficit immunitari si distinguono non per il numero delle infezioni, ma per la gravità delle stesse. Vedrà che con il prossimo anno la bambina farà al massino la metà della metà delle febbri di quest’anno ( e non la tenga nell’ovatta che non serve a nulla e fa solo male). Con cordialità.

