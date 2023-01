Bimba di quasi sei mesi con una tosse che non passa

Non è possibile dare indicazioni su una tosse che non si risolve, in assenza di informazioni essenziali che riguardano, per esempio, la condizione di salute generale del bambino.

La mia bambina di quasi 6 mesi ha una tosse da un mese che si calma per un po’ poi comincia piu forte. Ha fatto la terapia due volte con antibiotici sotto la prescrizione medica, l’aerosol ogni giorno con Aircort 3 volte al giorno e ancora tossisce tanto specialmente quando dorme, con i bronchi tutto ok ha fatto il vaccino 2 volte con la tosse e sono preoccupata perché dura cosi tanto tempo la tosse?

Giorgio Longo Giorgio Longo Cara signora, mi sembra francamente difficile dare un parere perché a quella età servirebbe sapere tante altre cose. Primo se la tosse è secca o con catarro, ma anche se la tosse è sempre eguale, se la fa vomitare, se aveva anche la f ebbre, se con l’antibiotico è migliorata, se ci sono fratelli più grandi che vanno all’asilo … Un’altra cosa importante da sapere è se la tosse si accentua quando mangia. Ma specialmente come sta la bambina malgrado la tosse: è cresciuta bene, è allegra e di buon appetito? Se fosse così non mi preoccuperei, ma ovviamente sono elementi che il pediatra avrà già ben valutato e valorizzato. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

