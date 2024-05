Bimba di quasi sette mesi che pesa 7 chili e mezzo: è troppo poco?

Una domanda di: Chiara

Vorrei un consiglio perché sono in ansia totale… premetto che la mia bimba nata il 19 ottobre con un peso di ben 4.2 kg e ha avuto un calo fisiologico a 3.960. Esattamente il 20 marzo ha fatto la visita dal pediatra e pesava 7.300 grammi ma ad ora pesa 7.550: non è un po’ poco?

Io l’allatto esclusivamente al seno e da poco abbiamo iniziato lo svezzamento.



Cara signora,

il peso di per sé non è poco, si tratta di valutarne l’evoluzione nei mesi precedenti, se effettivamente la crescita in un mese e mezzo è stata di 250 grammi in tutto, è vero, è pochino. Può essere che le pappe appena iniziate aiutino, sempre che la bimba sia vivace e reattiva durante la giornata e al momento di succhiare. Comunque la valutazione deve essere del pediatra che la segue, per verificare quanto agire sulle pappe in integrazione del suo latte. Ma cosa ha detto il vostro pediatra? Sta a lui infatti eventualmente esprimere dubbi, visto che conosce la bambina e ha modo di valutarla di persona. Cordialmente.



