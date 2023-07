Bimba di quasi tre anni che non parla e non interagisce: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Katia

Ho una bimba di quasi tre anni, li compirà a ottobre, ma non parla (dice solo ma-ma, pa-pà ma non lo pronuncia bene). Non interagisce con altri bimbi le dà fastidio se uno la tocca. Le piace giocare da sola e quando la chiamo non si gira, lo fa solo quando vuole lei . Ma si fa capire su tutto quello che vuole con la mano, ti porta dove vuole, se sente un musica in TV lei balla e va a ritmo. A scuola le maestre mi dicono che è presto. Non so se mi sono spiegata: vorrei una diritta se preoccuparmi o no. Grazie.



Cara signora, senza trarre conclusioni in anticipo, sulla base del fatto che lei evidentemente non è tranquilla, anche se chiede a noi se sia il caso di preoccuparsi o no, nel momento in cui si formula questa domanda significa che si teme che ci sia qualcosa che non va, e soprattutto per non rimanere in sospeso deve sottoporre la sua bambina a un controllo dal neuropsichiatra infantile. Contrariamnete a quento sostengono le maestre, non è presto per capire come procede il suo sviluppo e inquadrare i problemi di comunicazione. Cordialmente.

