Bimba di quasi tre anni che vomita perché ha paura di entrare in auto

Una domanda di: Ciro Mia figlia di quasi tre anni soffre il mal d'auto ed ogni volta che la vestiamo per uscire vomita perché ha paura che la portiamo in macchina, una volta vomitato ritorna ad essere una bimba allegra e vivace, come posso farle passare questo fastidio?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile papà,

se vomita solo all'idea di uscire, cercate di non prepararla all'uscita con diverso abbigliamento, più facile per il caldo di questo periodo e poi evitate l'uscita appena mangiato o appena bevuto, se veramente è così sensibile al cambio ambiente. A stomaco vuoto dovrebbe non avere problemi. Se la sensibilità alla sola idea di uscire persiste, provate ad attivare una consulenza psicologica, per voi inizialmente, non per la figlia, che è molto piccola. Cari saluti.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto