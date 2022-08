Bimba di quattro mesi che non guarda la mamma negli occhi mentre viene allattata

Una domanda di: Paola

Ho una bimba di 4 mesi. Da quando ha due mesi guarda le persone, sorride, interagisce, ma quando la allatto non mi guarda mai. Non mi ha mai guardata. Quando era più piccola guardava il seno, ora gioca con la mia maglia o con la mia mano, ma non mi guarda negli occhi. Potrebbe risentirne la relazione tra di noi? Pongo questa domanda perché ho notato che ha una preferenza nei confronti del padre.



Cara signora, probabilmente non le darò la risposta che si aspetta tuttavia ritengo mio dovere dirle quello che penso in relazione a quanto ha scritto. Io credo che il suo tono dell’umore abbia risentito della gravidanza e del parto e che l’arrivo di sua figlia l’abbia destabilizzata emotivamente. Il fatto che lei alluda a una preferenza per il padre nutrita da una bambina di appena quattro mesi credo possa essere espressione di un suo forte disagio emotivo che non può essere trascurato. Lo stesso vale per la sua preoccupazione circa il fatto che mentre viene allattata la bambina non la guarda: non c’è da preoccuparsi per questo, non significa nulla. Forse, cara mamma, lei è molto stanca, forse non dorme abbastanza di notte o si deve occupare di troppe cose oltre che della cura della sua bambina e di questo ne risente psicologicamente, comunque sia vorrei che venisse escluso che certe sensazioni che prova siano segnali di una depressione post partum. Sono solo ipotesi, perché non so nulla di lei e della sua situazione familiare. L’unica cosa di cui mi sento piuttosto sicura è che lei ha bisogno di aiuto. Se è d’accordo con questo mio pensiero, si rivolga pure alle ostetriche dell’ospedale in cui ha partorito spiegando come si sente: loro potranno aiutarla. Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Cari saluti.

