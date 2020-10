Bimba di quattro mesi che piange molto e dorme poco

Una domanda di: Angela

Ho una bambina di quasi 4 mesi. Da quando è nata ho cambiato 7 tipi di latte in quanto li rigurgita o le provocavano mal di pancia. Adesso le sto dando il Novalac reflux e lo rigurgita lo stesso, piange a causa del mal di pancia e dorme veramente pochissimo. La pediatra mi sta facendo dare Melilac ma non noto nessuna differenza… Mi potreste aiutare a trovare una soluzione? Vi ringrazio anticipatamente.





Leo Venturelli

Gentile signora,

se il reflusso è la causa di tutto, cioè determina il pianto e i problemi legati al sonno si potrebbe decidere di passare a farmaci specificatamente indicati per la malattia da reflusso (omeprazolo). Potrebbe essere opportuno perlomeno verificarne l’efficacia. Queste decisioni comunque sono da prendere con il proprio pediatra, per essere certi che siano quelle più corrette. Dico questo perché spesso ai disturbi dovuti al rigurgito si associano i dolori da coliche e quindi le scelte sono da ponderare bene, dopo attenta valutazione di ogni singolo aspetto. Il pediatra di riferimento è la figura più adatta a guidarla, perché meglio ha il polso esatto della situazione nella sua globalità. Il latte che usa è comunque indicato per il reflusso che, comunque, in genere è destinato a migliorare con lo svezzamento. Cari saluti.

