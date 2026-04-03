Bimba di quattro mesi con il raffreddore: colpa del gatto?

Professor Giorgio Longo A cura di Giorgio Longo - Professore specialista in Pediatria Pubblicato il 03/04/2026 Aggiornato il 04/04/2026

Chi nasce in una casa dove c'è già un gatto ha meno probabilità di sviluppare un'allergia nei suoi confronti di un bambino che invece inizia a conviverci dopo i due-tre anni di età.

Una domanda di: Luana
Ho una bambina di 4 mesi e mezzo che convive con il nostro gatto da quando è nata, il gatto non dorme nella camera con noi ma invade i suoi spazi durante il giorno (es. palestrina, divano). Da 7 giorni la bambina ha sintomi del raffreddore, naso che cola con muco bianco/giallo e tosse. Già prima di avere il raffreddore ha spesso episodi di rigurgito/vomito anche lontano dai pasti con tosse e sensazione come se si ingozzasse, per questo il pediatra mi ha consigliato gastrotuss baby. Inizialmente non mi sono preoccupata, il pediatra l’ha visitata e ha associato il tutto a virus stagionali, nei giorni precedenti i sintomi la bambina era stata prima allo spazio gioco e poi ad una festa al chiuso con bambini e parenti. In questi giorni però comincio a temere che il raffreddore possa essere causato dal gatto, oggi mi sembrava più libero il naso ma dopo qualche tempo dal risveglio proprio vicino al gatto la bambina ha iniziato ad avere ancora colpetti di tosse e successivamente nasino ancora un po’ colante di muco trasparente/bianco. Non so cosa pensare, se il raffreddore sta passando più lentamente di quanto pensassi (siamo a 7 giorni pieni con oggi) o sia allergia. Un’ostetrica mi diceva che i bambini così piccoli difficilmente sviluppano allergie, ma io sono preoccupata. Nonostante l’amore immenso per la mia bambina, solo l’idea di dover lasciare il gatto a qualcuno mi distrugge. La bambina ancora non lacrima, nemmeno quando piange, non mi pare abbia gli occhi rossi anche se da quando ha questo raffreddore li gratta spesso insieme al naso; inoltre credo abbia fastidi alle gengive perché tenta di mordere qualsiasi cosa, comprese le mie dita che si passa in bocca da una gengiva all’altra, oltre ad avere molta saliva. Infine ha spesso macchie rosse/foruncoli sul collo e mento, dove c’è più umidità. Vorrei capire se questi possono essere sintomi di un’allergia anche lieve all’animale e cosa dovrei monitorare prima di pensare di fare dei test. Mi scuso per la lungaggine e ringrazio se mi offrirà un riscontro.
Cordiali saluti.

Giorgio Longo
Giorgio Longo

Cara signora,
stia tranquilla il gatto non ha nessuna colpa. E poi chi nasce in una casa dove già vive un gatto, ha meno probabilità di allergizzarsi di chi il gatto lo porta in casa dopo due-tre anni dall'arrivo del bambino. Un raffreddore a 4 mesi dura di più e arrossamenti cutanei non sono rari. Il rigurgito è fisiologico nei lattanti e non deve mai preoccupare, visto che la crescita continua a ritmo regolare. La bambina è nella fase orale che prevede che porti in bocca tutto quello che ha in mano. Tutto normale tutto tranquillo. Con cordialità.

Bimba di quattro mesi con il raffreddore: colpa del gatto?

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Sullo stesso argomento

Antibiotico e antistaminico si possono prendere insieme?

05/05/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

Antibiotico e antistaminico si possono somministrare nell'arco dello stesso giorno, a patto di non farli assumere nello stesso momento.   »

Rinite allergica: il cortisone si può associare all’antistaminico?

25/03/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

L'antistaminico è il farmaco di prima scelta in caso di rinite allergica, ma quando non riesce a dare sollievo si può prendere in considerazione di associare uno spray nasale con cortisone.  »

Bimba con allergia che si ammala spesso

05/02/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Michele Miraglia Del Giudice

I bambini colpiti da un'allergia tendono ad ammalarsi con più frequenza rispetto agli altri, soprattutto durante i mesi in cui frequentano la cominutà scolastica. La sitiuazione è destinata a migliorare con la crescita.   »

Asma allergico in un bimbo di 5 anni e dubbi (leciti) sulla cura

09/11/2022 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

È corretto essere perplessi di fronte alla prescrizione di un farmaco che non è autorizzato prima dei 18 anni di età. Prudenza suggerisce di non utilizzarlo, ma di ricorrere alle cure che la comunità scientifica pediatrica ha da tempo approvato contro le allergie agli acari.   »

Problemi respiratori in un bimbo di 9 mesi (ma la causa non si trova)

16/05/2022 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Aldo Messina

Nell'ambiente in cui dorme e vive il bambino ci possono essere allergeni che scatenano difficoltà respiratorie: è una possibilità da prendere in considerazione.   »

Le domande della settimana

Bimba di 5 mesi che si sveglia di notte per reclamare il latte: perché?

31/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Francesco Peverini

Fino ai 6 mesi è molto probabile che i risvegli notturni si verifichino per fame. Un bambino che subito dopo essere stato allattato si riaddormenta, evidentemente aveva proprio bisogno della poppata.   »

Perdite di sangue a inizio gravidanza: perché succede?

30/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Le perdite ematiche all'inizio della gravidanza hanno più possibili spiegazioni e solo nel tempo si chiarisce la loro natura precisa. A volte si tratta di una lieve minaccia di aborto, che poi rientra senza conseguenze.   »

Eutirox: può dare amenorrea?

30/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Gianni Bona

L'Eutirox non solo non può avere come effetto indesiderato l'amenorrea, ma anzi la sua azione è diretta anche a risolvere eventuali irregolarità mestruali.   »

Cardioaspirina in gravidanza: va bene questa cura?

24/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

In una donna giovane con nessun precedente trombotico, la cardioaspirina è più che sufficiente per affrontare i primi mesi di gravidanza al riparo dal rischio di trombi.  »

Antibiotico sospeso prima di quanto indicato: per questo il bambino si è ammalato di nuovo?

24/03/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Le nostre linee guida in caso di faringite da streptococco consigliano di somministrare l'antibiotico per sei giorni, quindi sospenderlo qualche giorno prima dei 10 giorni suggeriti non espone a particolari rischi di ricadute.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 