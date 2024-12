Bimba di sei mesi che dà testate accidentali quando cade: può essere pericoloso?

Una domanda di: Michela

Ho una piccola di 6 mesi che sta sperimentando i movimenti, solo che spesso e volentieri da testate al tappeto: o cade dalla posizione seduta o si gira troppo velocemente dalla posizione supina a quella a pancia in giù, e ultimamente sta imparando a strisciare. Cerco di evitarle delle cadute ma non sempre sono così veloce. La mia domanda è se le possa far male alla testa o possa creare la sindrome del bambino scosso.



Gentile signora,

le cadute sono normali nei bambini piccoli. E in genere la distanza tra la testa e il terreno non supera mai i 30- 40 centimetri e questo rende difficile che una caduta determini danni cerebrali interni. Comunque sia, basta mettere la bambina su un tappeto circondata da cuscini per evitare contusioni importanti. Il tipo di urto del capo non ha nulla a che fare con lo scuotimento violento del capo che si crea quando un adulto continua ad agitare ripetutamente in braccio un bambino piangente. La sindrome del bambino scosso è un maltrattamento a tutti gli effetti con conseguenze che possono essere gravissime. Metta la sua bambina in sicurezza ponendola su un tappeto morbido con attorno tanti cuscini e non le accadrà nulla. La tenga smepre d’occhio però: non va lasciata sola neppure per pochi minut. Cordiamente.



