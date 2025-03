Bimba di sei mesi che non vuole la pappa: che fare?

Una domanda di: Giuseppina Sono la nonna di una bambina che ha appena compiuto 6 mesi. Mia figlia ( mamma della bambina) è molto agitata perché non vuole mangiare la pappa. Ha iniziato a svezzarla a 5 mesi e mezzo su consiglio della sua pediatra, all'inizio sembrava interessata ai nuovi sapori (brodo vegetale, crema di riso, un cucchiaino di olio, uno di parmigiano e metà omogeneizzato di carni bianche) ma dopo un paio di giorni non l'ha più voluta. Ha interrotto per circa una settimana dopodiché ha riprovato con la pappa senza molti risultati solo 3-4 cucchiaini. Che fare in questi casi? PS: la bambina beve latte artificiale n° 1. La ringrazio e la saluto cordialmente.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara nonna Giuseppina,

avete fatto bene a interrompere l'inizio dello svezzamento, rimandandolo di una settimana, visto che le linee guida suggeriscono di iniziarlo a sei mesi compiuti, quindi a partire da sei mesi + un giorno (ovviamente più o meno!) . Non è raro che l'entusiasmo iniziale dimostrato dal lattante verso le pappe lasci posto ad atteggiamenti come quelli della sua nipotina, ma questo davvero non preoccupa. Una buona strategia è quella di non insistere affinché questa piccina "mangi tutto" ma di permetterle di limitarsi a qualche assaggio, due tre-cucchiaini di pappa, appunto. È molto importante anche che voi (mamma e nonna) non siate ansiose al momento del pasto perché i bambini hanno un'antenna speciale con cui captano l'incertezza e la preoccupazione delle figure adulte che si prendono cura di loro al momento della pappa, non di rado diventando di conseguenza diffidenti nei confronti della novità. Tra le strategia che possono funzionare per permettere a questa piccina di fare amicizia con i nuovi alimenti, c'è quella di permetterle di portare qualche pezzetto di cibo alla bocca con le sue manine: si può provare con i broccoli o le carote bolliti o con la pastina, sempre tagliati molto piccoli perché a sei mesi non ci sono ancora dentini in numero sufficiente da permettere una masticazione efficace. E se non mangia la pappa, potete comunque offrirle il latte (se è quello che vuole) riprovandoci al pasto successivo. A merenda può essere d'aiuto, per abituarla a mangiare in modo alternativo rispetto al latte, proporle uno yogurt con un po' di frutta. Vedrà che tutto si risolverà in un breve arco di tempo. Mi tenga aggiornato. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto