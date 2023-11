Bimba di sei mesi che ride con tutti, ma piange con lo zio

Una domanda di: Fiorella

Ho una nipotina di 6 mesi la bimba è una bimba molto solare e ride a tutti quando le fanno un complimento. Proprio a tutti anche agli estranei…ma allo zio no quando lo vede piange. Lui poverino si avvicina con calma le sorride ma lei niente appena lo vede fa il broncio e piange. Come mai? E non perché abbia la barba perché anche il nonno ce l’ha ma con lui non piange lo fa solo con lui.



Luisa Vaselli

Gentile signora, intorno ai sei mesi nei bambini compare l’ansia da separazione dai genitori e anche la paura per le figure diverse da quelle che abitualmente si prendono cura di loro. Può essere che veda poco questo zio o anche che lui lanci a questa piccolina segnali invisibili agli occhi di voi adulti che però in qualche modo spaventano la bambina, spingendolo a manifestare il suo rifiuto. Va anche messo in conto che i bambini a volte provano un’istintiva avversione per una determinata persona: succede ma non ci può certo spiegarne il perché basandosi su criteri, per così dire, scientifici. Accade e basta. Del resto anche per noi adulti è così, vero? Lei non mi dice però se questo rifiuto è una novità, cioè se è comparso di punto in bianco, preceduto da momenti di accettazione dello zio, oppure se è una situazione che c’è sempre stata … In ogni caso il mio consiglio è di non insistere, di non imporre lo zio alla bambina, ma di aspettare che sia lei a un certo punto a cercarlo e a mostrarsi più disponibile a fare amicizia con lui. Nel frattempo, voi mostratevi sempre affettuosi e gentili nei confronti di questo ragazzo (o è un uomo adulto? Lei non lo dice), il quale a sua volta dovrebbe farsi vedere dalla piccola sempre sorridente e giocoso (senza invadenza, però). Cordialmente.

