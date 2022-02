Bimba di sei mesi e mezzo che reclama il latte di notte

Ci sono degli accorgimenti che possono aiutare a togliere le poppate notturne.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara signora, provi ad aumentare la pappa della cena con passato di patate. Ai risvegli notturni provi a dare biberon con latte più diluito, fino ad arrivare a metà acqua e metà latte. Se i risvegli continuano con insistenza, nonostante le coccole e la vicinanza di un genitore, diventa opportuno parlarne col pediatra per valutare la crescita della bambina e poi, in base alle modalità e alla durata dei risvegli notturni, il tipo di interazione tra la bimba e i genitori. Cari saluti.

Una domanda di: Rossana La mia bimba che ha 6 mesi e mezzo consuma pasti molto frequenti. Abbiamo introdotto la pappa sia a pranzo che a cena, ma già dopo circa 2/3 ore da questa, diventa irritabile e richiede latte (artificiale) soprattutto se deve dormire. La notte è ancora più dura perché si sveglia ogni 3/4 ore per mangiare (210 ml per pasto, intorno alle 23, poi le 2.30 e alle 6). Cerco di tirare il più possibile, ma finché non ha il suo biberon non si riaddormenta. È normale o come si può togliere il pasto notturno? Grazie mille per il suo aiuto.

Gli Specialisti Rispondono

In gravidanza, il riposo assoluto a letto può essere controproducente, quindi viene consigliato in casi davvero eccezionali. Brevi passeggiate, non affaticanti, possono in genere essere affrontate anche in caso di placenta previa. »

Gli Specialisti Rispondono

La presenza di cisti dei plessi corioidei è fisiologica per moltissimo tempo, quindi non deve far temere nulla. »

Gli Specialisti Rispondono

I bimbi di un anno e mezzo a volte non rispondono alla chiamata dei genitori per esprimere disappunto, perché sono contrariati. »