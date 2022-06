Bimba di sette mesi che non si scarica tutti i giorni

Una domanda di: Emanuela

Sono la mamma di Sofia di 7 mesi e mezzo nata prematura a 31+1 settimane per ritardo di crescita intrauterino. Ho cominciato a darle le pappe e la zuppa ma ne mangia in piccole quantità A volte mangia qualche cucchiaiata di omogeneizzato alla frutta ma il suo alimento principale è ancora il latte materno. La cacca però la fa ogni 2-3 giorni, non ogni giorno. Devo fare qualcosa o è normale? Vorrei tanto avere una sua risposta. Grazie di cuore! Buonagiornata a tutti!



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora, incoraggi l’assunzione degli omogeneizzati alla frutta, preferendo la prugna e la banana. Comincerei anche a proporle il kiwi, scegliendolo ben maturo e poi schiacciandolo con la forchetta, perché questo frutto può favorire l’evacuazione. Nella pappa metta le creme multicereali. Se la bambina non si lamenta, è vivace, serena e cresce a un ritmo regolare non importa se non si scarica ogni giorno. Se però dopo 3 giorni non si scarica oppure, anche a intervalli più brevi, si sforza di scaricarsi senza riuscirci (o comunque fa fatica a farlo) la aiuti ricorrendo ai microclismi al miele. Cari saluti.

