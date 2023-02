Bimba di sette mesi con piccolissime cisti dei plessi corioidei

Una domanda di: Sara

Salve, aspettando una visita al Bambin Gesù, volevo sapere anticipatamente se mi devo preoccupare per mia figlia di 7 mesi, a cui hanno riscontrato alcune minute cisti dei plessi coroidei in corrispondenza dei ventricoli laterali, bilateralmente. La ringrazio.



Carlo Efisio Marras Carlo Efisio Marras

Gentile Signora, i plessi corioidei sono strutture vascolari con la funzione di produrre il liquido cefalorachidiano comunemente chiamato liquor che scorre all’interno di cavità (ventricoli) tra loro in comunicazione. Sono ben visibili all’interno dei ventricoli con esami strumentali come l’ecografia che di solito viene eseguita per via transfontanellare nei primi mesi di vita come indagine diagnostica o di monitoraggio. Immagino che la sua bambina l’abbia eseguita per un semplice controllo e il riscontro delle piccole cisti dei plessi sia stato occasionale, con conferma di stabilità ai controlli successivi. Non ci sono quindi ragioni che il riscontro di queste cisti debba essere per voi causa di preoccupazione. Diversa invece è la situazione in cui, in prossimità dei plessi corioidei, si sviluppano le cosiddette cisti aracnoidee. Tali formazioni di solito presentano dimensioni maggiori, possono determinare un ostacolo al transito del liquor ed essere causa di una dilatazione dei ventricoli. In questi casi si può assistere all’insorgenza di idrocefalo e di un aumento della pressione endocranica. Il trattamento di questo tipo di malformazioni è chirurgico ed è possibile attraverso metodiche mini-invasive endoscopiche che offrono ottimi risultati. I bambini trattati infatti hanno di solito un normale sviluppo neuromotorio. Un caro saluto.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto