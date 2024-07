Bimba di tre anni che ha dovuto usare un bagno pubblico

Una domanda di: Valentina

Ieri sera mia figlia aveva urgenza di andare in bagno mentre eravamo ad un ristorante. Di solito accompagno io mia figlia ma ieri sera l’ha portata mio marito. La bimba ha tre anni ed essendo stitica quando le scappa deve sedersi sulla tavoletta del wc. Il bagno era pulito, all’apparenza, mio marito ha pulito tutto il wc con delle salviettine che uso per la bimba. L’ha pulito dappertutto e passato dei fazzoletti di carta per asciugarlo. Vorrei sapere se in questo modo la bimba rischia qualche infezione. Grazie mille.



Cara mamma,

la pulizia eseguita prima dell’uso mi sembra più che corretta in un bagno pubblico che oltretutto sembra pulito. Con altra salviettina pulita, se del tipo disinfettante, si poteva poi alla fine passare la parte cutanea venuta a contatto con la tavola del wc: questo per garantire una ulteriore accortezza igienica laddove acqua e sapone immagino fossero difficili da utilizzare, come può essere fatto in condizioni normali. Penso comunque che abbiate abbassato nettamente il rischio di contaminazioni: sappiate che più spesso sono le mani sporche che toccano tutto a dover essere lavate bene prima e dopo l’uso di toilette. Cordialmente.

