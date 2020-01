Bimba di tre anni che mangia poco o nulla

Una domanda di: Gabriele

Mia figlia ha quasi 3 anni. Siccome mangia poco a tavola, a volte pochissimo, mi chiedevo se può essere un problema per la salute e la crescita.

Quando è a tavola, ad esempio, quando le si presenta la pasta e lenticchie vuole solo le lenticchie oppure se le si propone pasta al sugo con olive vuole solo le olive o solo il sugo.

Inoltre ci dice che vuole il latte materno e basta.

Questo comportamento è normale o può presentare problematiche?

Cresce bene e sta bene ma a volte soffre di stitichezza proprio perchè mangiando poco a tavola molto probabilmente le feci si induriscono e fa fatica ad espellerle, a volte sembra quasi che si voglia tenere le feci e non le vuole espellere, inoltre indossa ancora il pannolino, solo pochissime volte si siede sul wc con riduttore ma non fa nulla, tranne qualche rara volta urina nel vasino.

Cordiali saluti.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile papà,

i tentativi di proporre al bambino anche cibi che rifiuta possono essere ripetuti più e più volte prima di rinunciavi, ma se vostra figlia è un po’ “ballerina” nei gusti e nelle scelte contingenti, continuate a offrirle i cibi come avete descritto: però anche voi dovete alimentarvi con gli stessi primi e pietanze in modo che la bambina non veda alternative. Per il fatto che comunque cresce bene direi che potete stare tranquilli sui nutrienti che di volta in volta, anche se in modo non regolare , sua figlia assume. Potete tentare di dare cibi di diversi colori per attirare la sua curiosità, specie verdure semicrude o scottate alla piastra, tagliandole a pezzetti adatti all’età. Date acqua a più riprese, per migliorare la funzionalità renale e intestinale. Le verdure suggerite prima possono aiutare per lo più le evacuazioni, come anche ila pasta o il pane integrali. Sulla difficoltà a voler evacuare nel vasino, siamo nella norma per l’età. Il latte materno va bene comunque anche se non deve diventare una scusa per non mangiare il resto. Con cordialità.

