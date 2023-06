Bimba di tre anni che preferisce una nonna all’altra

Una domanda di: Ginevra

Ho una bimba di 3 anni, quando è nata fino ai suoi 6 mesi abbiamo vissuto insieme ai miei suoceri per il cambio casa e poi per il COVID dove si era bloccato tutto. Premetto che sono grata per averci aiutato però ci siamo trasferiti a pochi metri da loro ed è come se abitassero ancora non noi: passano tutti i giorni più volte al giorno. I miei genitori sono stati sempre presenti ma non invadenti anche perché da quando è nata mia figlia ci sono state gelosie soprattutto da parte di suocera. Detto questo, mia figlia stravede per i miei suoceri: a volte sta solo con loro senza neanche guardare me o il padre ma la cosa peggiore è che non capisco perché mia figlia sembra non voler stare con mia madre, non le dà un minimo di attenzione, le risponde sempre male. Non è sempre così, adire il vero, a volte l’abbraccia e ci gioca molto, diaciamo che va a giornate. Per esempio oggi mia figlia ha trattato malissimo mia madre, le ha detto le peggio cose, poi ha visto i miei suoceri ed è corsa da loro…A me fa un po’ male perché mia madre è molto attenta, dolce e ci perde davvero tanto tempo, quindi non capisco l’atteggiamento di mia figlia…Io lavoro con i turni, quindi a volte sta con me di giorno, ma a volte non la vedo dal pomeriggio al mattino dopo. Lavoro anche il fine settimana e allora sta con mio marito che però la porta sempre a casa dai miei suoceri…



Cara signora, i bambini, come gli adulti, hanno delle preferenze per determinate persone, che nascono da affinità caratteriale o anche da semplice simpatia. Quando dimostrano una particolare predilezione per una particolare figura familiare, non significa che non vogliano bene alle altre, ma solo che ci stanno meglio, si sentono più a loro agio. Io stessa ricordo che andavo al parco più volentieri con il mio nonno materno, piuttosto che con la nonna materna, solo perché con lui potevo saltare e correre mentre con lei non potevo fare tutto; ma in altri momenti volevo solo lei. Sua figlia anche se predilige una nonna non significa che non ami entrambe. Lei non ha trattato nonne nello stesso modo? Dalla mail non si evince se il comportamento delle nonne è diverso per quanto riguarda il rispetto delle regole. Passando più tempo con la nipote può essere ch i nonni paterni impongano più regole, contengano maggiormente la nipotina e questo, anche se apparentemente può non essere gradito, ai bambini in realtà dà loro sicurezz, li fa sentire più amati e protetti di quanto non si sentano quando viene loro permesso di fare qualunque cosa. Per quanto riguarda il fatto che quando ci siete voi e i nonni vostra figlia dimostri interesse solo per loro, è assolutamente normale: i bambini quando hanno i nonni nelle vicinanze non si accorgono neppure dei genitori! Fa parte delle dinamiche familiari più consuete. Lasci che sua figlia trovi il suo equilibrio con le sue nonne, le permetta di essere libera di esprimere le sue simpatie come meglio crede, senza farsi troppe domande e senza angustiarsi. Faccia capire a sua madre che è amata dalla bimba, anche se questa sta più volentieri con l’altra nonna. Stia pur certa che con il passare del tempo anche tra sua madre (persona dolce e attenta) e sua figlia si instaurerà un bellissimo rapporto, un legame saldo e affettuoso che darà gioia a entrambe. Non cerchi di forzare la loro relazione: lei va sempre d’accordo con tutti? Non credo. Lei non preferisce passare del tempo con una persona cara piuttosto che con un altra? Non credo neppure a questo. Per quale motivo sua figlia dovrebbe essere diversa? Cari saluti.

