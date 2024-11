Bimba di tre anni che tossisce molto al mattino: cosa potrebbe essere?

Una domanda di: Maria

La mia bambina di tre anni da circa un mese appena sveglia tossisce continuamente. Abbiamo effettuato varie visite, attendiamo

visita pneumologica. Nel frattempo le stiamo somministrando Montelucast 4mg ogni giorno, ma continua a tossire ogni santo giorno…. Siamo

preoccupati.





Giorgio Longo Giorgio Longo

Cara signora,

gli elementi che mi dà con il suo telegrafico messaggio rendono molto arduo fare ipotesi. Sarebbe bastato sapere se si tratta di una tosse “grassa” (cioè con catarro) o secca ma lei non specifica neanche questo eppuresi tratta di una caratteristica che ogni genitore è in grado di definire senza sbagliare. La tosse grassa che persiste oltre un mese, specie all’età della bambina, è di norma legata alla persistenza di una stato infiammatorio dei bronchi, o di parti dell’albero bronchiale, a seguito di una della tante infezioni respiratorie virali tipiche dell’età prescolare e di questa stagione. In questo caso si tratterebbe di una non rara, “bronchite batterica protratta” (di cui ho parlato in una risposta recente che potrà facilmente reperire nella mia pagina). Si tratta di una condizione non grave, ma che per guarire richiede non meno di due settimane di antibiotico (amoxicillina/ac. clavulanico). Il pneumologo, ma certamente anche il suo pediatra saprà spiegarle bene il tutto. Se, al contrario, la tosse fosse invece “secca” (nel caso però sarebbe strano che la bambino non sia disturbata dalla tosse anche nel sonno), potrebbe trattarsi di una “bronchite eosinofila”, condizione molto più rara che si giova dell’aerosol di cortisonici inalatori. Infine più improbabile, perché ancora più rara, la tosse secca persistente che ha come causa un banale “tappo” di cerume (tosse “otogena”), per escludere la quale basta che il suo pediatra con l’otoscopio dia un’occhiata ai condotti uditivi In tutti i casi il Montelucast non sarebbe potuto risultare efficace. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto