Bimba di tre mesi che cresce poco: bisogna proporle l’aggiunta di latte formulato?

Una domanda di: Vanessa

Salve oggi sono stata a fare il controllo dei 3 mesi della mia bimba allattato al seno: in un mese ha preso 450 grammi la pediatra mi dice che sono pochi mi ha detto di dare l’aggiunta però io ho paura che il mio latte così prima o poi sparisca perché dovrei dare 3 biberon da 120 ciascuno. Grazie anticipatamente per la risposta.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora,

se il suo latte fa crescere la sua bimba meno di 250 grammi in 15 giorni, effettivamente deve poter fare qualcosa. Si capisce che la piccola cresce poco anche dalla scarsità di urine che bagnano il pannolino e forse anche dal fatto che la bimba è magari un po’ mogia o comunque non vivace come dovrebbe. Se poi il suo latte risulta non essere sufficiente, può seguire le indicazioni della pediatra anche solo facendo all’inizio una unica aggiunta di latte formulato che spesso coincide con un pasto serale, quando la produzione del suo latte è minore. Deve essere un sollievo anche per lei limitare una poppata per recuperare latte per le altre volte. Di conseguenza in questo modo il suo latte non sparirà. Cordialmente.



