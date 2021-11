Bimba di tre mesi che non tiene (ancora) la testina dritta

Una domanda di: Vanda

Ho una bimba di 3 mesi, che alla nascita pesava 4.100 kg. Dai parametri vitali tutto nella norma, ma

ho notato che la bambina non fa le cose che altri lattanti fanno: non riesce a

reggere la testa, non vuole stare a pancia sotto, tende sempre a tenere la

testa inclinata anche quando è sul letto o nel passeggino. Non sempre

risponde ai suoni, a volte sembra che mi guardi e sorrida altre sembra che

stia in un mondo tutto suo: può essere che e una mia impressione?



Cara mamma,

mi segnala che la sua piccina di 3 mesi di età non controlla bene il capo, che non risponde sempre ai suoni e che, seppure a volte sorride, spesso sembra assente!

Di per sé questi segni potrebbero essere normali per l’età della bimba in quanto il controllo “completo” del capo si acquisisce dopo il terzo mese, e sempre verso il secondo-terzo mese i bimbi iniziano ad avere un contatto con le persone care come la mamma e rispondono a stimoli piacevoli come il contatto con la mamma con sorrisi “volontari”.

Ovviamente i tempi di acquisizione possono variare da caso a caso: ogni bambino ha il suo personalissimo giusto momento (sempre entro certi limiti).

Tuttavia credo che la mia risposta, pur rassicurante, possa essere parziale, e che, nel suo caso sia necessario affidarsi alla valutazione del pediatra che conosce e segue la bimba. Lo stesso pediatra, tenendo conto delle sue segnalazioni e della valutazione clinica complessiva, può constatare i tempi di acquisizione di queste importanti tappe di sviluppo e valutare se è necessario effettuare ulteriori accertamenti specialistici. Con cordialità.

