Bimba di tre mesi con ingiallimento del naso

Una domanda di: Xhenisa

Buongiorno, ho notato che la mia bimba di quasi 3 mesi ha il naso giallo. Allatto esclusivamente al seno. Cosa può essere? Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora, il naso giallo può essere ittero: in genere questa condizione si associa ad una sfumatura gialla anche della sclera di entrambi gli occhi. La sclera è la parte bianca del globo oculare. Questo colorito spesso non costituisce un cambiamento, ma è presente dai primi giorni dopo dopo la nascita quando è appunto non raro rilevarlo nei neonati. La cosa migliore comunque è quella di far visitare la bambina dal pediatra che, attraverso un controllo in presenza, potrà inquadrare in maniera corretta la situazione e dare indicazioni di conseguenza. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto