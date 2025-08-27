Bimba di tre mesi con la testa piccola

Se la circonferenza della testina è effettivamente al di sotto dei limiti standard, diventa opportuno concordare con il pediatra un iter diagnostico volto a escludere la presenza di un'anomalia sottostante.

Una domanda di: Laruca
Sono la mamma di una bimba nata il 29 maggio 2025 a 38+2 settimane, al parto la bimba pesava 2,770kg, 48 cm e una cc di 31,5cm. Già alla nascita la testolina era piccola però in ospedale non mi è stato detto nulla e nemmeno durante la gravidanza è stato riscontrato qualcosa. Ad oggi la bambina ha quasi 3 mesi e pesa sui 5,500kg lunghezza 57 cm e la cc 36 cm. Dice che mi devo preoccupare per la testa piccola, io come mamma ho la testa di 52,5 cm, il padre 55 cm, può essere un fattore ereditario? La ringrazio.

Gentilissima signora,
le misure che mi riporta nella sua lettera evidenziano, effettivamente, una circonferenza cranica, sia alla nascita che al 3° mese circa, al di sotto dei valori standard, soprattutto se tale misura viene confrontata con i percentili relativi al peso e alla lunghezza che risultano entro i limiti della norma.
Sebbene in letteratura siano sporadicamente descritti casi di microcefalia familiare non gravati da prognosi negativa, ovvero osservati in soggetti con sviluppo psicomotorio assolutamente normale, riterrei opportuno eseguire qualche indagine o esame al fine di escludere eventuali cause o patologie (infettive prenatali, malformative, o altro) che potrebbero spiegare il riscontro di tale dato. Le suggerisco, quindi, di parlarne con il pediatra che si occupa della bambina e di concordare con lui, pur senza urgenza, il più adeguato percorso diagnostico. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

