Bimba di tre mesi con la testa piccola

Una domanda di: Laruca

Sono la mamma di una bimba nata il 29 maggio 2025 a 38+2 settimane, al parto la bimba pesava 2,770kg, 48 cm e una cc di 31,5cm. Già alla nascita la testolina era piccola però in ospedale non mi è stato detto nulla e nemmeno durante la gravidanza è stato riscontrato qualcosa. Ad oggi la bambina ha quasi 3 mesi e pesa sui 5,500kg lunghezza 57 cm e la cc 36 cm. Dice che mi devo preoccupare per la testa piccola, io come mamma ho la testa di 52,5 cm, il padre 55 cm, può essere un fattore ereditario? La ringrazio.