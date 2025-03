Bimba di tre mesi con lo sguardo sfuggente: è il segnale di qualcosa che non va?

Una domanda di: Martina

Ho un bimba di tre mesi e una settimana. Siamo un po' preoccupati per il suo sguardo: da sdraiati e in braccio evita totalmente lo sguardo o lo mantiene per pochissimi secondi, se sulla sdraietta o sul fasciatoio invece ci guarda anche per alcuni minuti. Mentre la allatto sguardi molto sfuggenti. Non sembra imitare granché di quello che facciamo.

Può essere già un segnale di qualcosa? Grazie.