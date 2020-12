Bimba di un anno che ruota il piedino verso l’esterno

Una domanda di: Key

Buongiorno, alamia bambina di un anno non ho mai dato la vitamina D perché le provoca il vomito.

Ha iniziato a camminare a circa 9-10 mesi e vedo che quando cammina, ormai spedita, tende a ruotare il piedino destro verso l’interno, mi devo

preoccupare?

Vi ringrazio.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

per i primi 6 mesi dall’inizio dei primi passi poco importa come la piccola cammina, appunto con le punte in dentro o rivolte da destra a sinistra o con le gambine molto divaricate. Siamo in una fase di inizio e sua figlia cerca un appoggio a base larga e ancora l’incedere non è perfetto, come è giusto sia. Se dal punto di vista dei piedini e dell’anca ha eseguito le opportune valutazioni nei primi mesi di vita ( visita o ecografia) e non è stato evidenziato nulla di anomalo, c’è solo da attendere i 18 mesi per valutare l’andatura. Per ora non si fa nulla. Comunque, al momento dei controlli faccia valutare al suo pediatra l’aspetto motorio. Con cordialità.

