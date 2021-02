Bimba in utero molto piccola

Una domanda di: Gabriella

Ho 28 anni e sono incinta alla 20+3, alla 20+0 ho fatto morfologica dove mi hanno detto che la bambina aveva le misure piccole rispetto alle tabelle percentile usate per l’ epoca gestazionale. L’ecografista mi ha detto che in realtà ero a 19+6 secondo il calcolo fatto nell’eco delle 12 setrimane. In realtà dal CRL dell’eco delle 12 settimane che è di 49.6 mm mi è stato detto che la bimba sarenne indietro di 3 giorni e quindi che la mia eco è stata fatta a 19+4. L’ecografista mi ha detto che dovevo guardare la linea delle tabelle percentili relative alla settimana 20. Tutte le misure erano intorno al 5 percentile tranne la circonferenza addominale che era di 135 mm quindi al di sotto. Le misure sono: diametro biparietale 45.9 mm, circ cranica 170mm, femore 30.3, lungh tibia perone: 27.1, lungh omero 30.1, lungh radio ulna 27.8 mm, diametro traverso cervelletto 20.4 mm , cisterna magna 4.3 mm e circ addominale 135 mm . Nel complesso mi hanno detto che è tutta piccola quindi abbastanza proporzionata però devo fare eco di 2 livello per via della circonferenza addominale piccola, la mia placenta funziona bene perché ha verificato. Tutti gli altri organi e le arterie sono stati visti e giudicati nella norma, abbiamo test integrato e dna fetale nella norma. Mi ha detto che può essere così per costituzione perché io sono alta 1.60 m e mio marito 1.58 m ( nato alla fine del 7 mese, già in utero dicevano che era piccolo e probabilmente non sarebbe cresciuto molto). Mi piacerebbe avere un vostro parere in merito perché all’eco mi hanno piuttosto allarmata e fino a lunedi non potrò fare l’eco di secondo livello.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, aspetterei serenamente di fare l'ecografia di II livello che farà oggi (lei mi ha scritto ieri).Ttutte le informazioni che ci dà sono rassicuranti e potrebbe veramente trattarsi di un problema di riparazione dell'epoca gestazionale. Aggiungo che verosimilmente questa bimba è piccola per questioni genetiche: sia lei sia suo marito avete una statura modesta, quindi c'era da aspettarsi che i vostri figli presentino un'uguale caratteristica. Mi dispiace non poter essere più precisa ma le informazioni necessarie credo possa darcele solo la prossima ecografia. Con cordialità.