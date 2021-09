Bimbi con due strane anomalie dei capelli

Una domanda di: Valentina

Buon giorno, vorrei porre 2 domande.

Il mio bambino grande che farà 5 anni a fine ottobe, dalla nascita, o

comunque i primi mesi di vita, ha un buco nei capelli altezza nuca dietro a

sinistra. La chiazza, cresce insieme al bambino, ora ha circa un diametro di 1,5

cm ed è di forma ovale. Al suo interno non si intravede peluria. Cosa può

essere? La pediatra non mi ha saputo daer una risposta.

Il bimbo piccolo, 3 anni compiuti, ha una ciocca di capelli albini in

corrispondenza della zona in cui al fratello mancano i capelli, ma sul lato destro.

A cosa può essere dovuto?

Non ci può essere in qualche modo una correlazione? Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

il bambino più grande potrebbe avere una forma di alopecia congenita localizzata alla nuca.

Il più piccoli ha una ipocromia dei capelli localizzata sempre alla nuca: potrebbe trattarsi di piebaldismo, forma rara di disturbo congenito della pigmentazione, popolarmente detto “ciuffo bianco”. In questi casi non esiste terapia risolutiva ma solo interventi estetici. Credo che un dermatologo debba essere interpellato per la diagnosi esatta. Spesso c’è una condizione familiare di tutte e due le forme. In generale, può provare a contattare anche il Dipartimento di Ricerca Malattie rare dell’Istituto Mario Negri. Il numero di Milano è: 02-390141, l’indirizzo del sito è marionegri.it. Con cordialità.

