Bimbo agitato di notte

Una domanda di: Carls

Ho un figlio di 6 mesi che ha già iniza ti lo svezzamento. Ultimamente la notte fa più risvegli e si riaddormenta subito e cerca ancora da mangiare (latte artificiale) è molto disturbato, si frastorna ma non so perché.

La mattina sta con la baby sitter e mio marito che lavora da casa. Vorrei sapere come evitare di farlo agitare la notte, visto che non riesce a fare un sonno tranquillo. Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Non so quanti pasti di pappa fa il bambino e quanti in generale, tra pappa e poppate di latte. Potrebbe essere utile inserire la pappa la sera in modo da dare più sazietà al bambino e sperare che questo diminuisca i risvegli notturni. Anche la possibilità di lasciare un biberon di latte verso le 23 potrebbe servire poi a farlo tirar dritto nel sonno fino al mattino Ovviamente nell’idea che i risvegli siano collegati al cibo. Se invece ci sono altre interferenze, tipo la novità costituita dall’arrivo della baby sitter non ancora ben conosciuta e, di conseguenza, una diversa organizzazione della giornata, direi che la cosa migliore sia quella di garantire una routine quotidiana sempre uguale: i bambini sono abitudinari e son più tranquilli se le cadenze e il ritmo sonno veglia sono mantenuti costanti.

Se questi consigli non sortiscono effetti sui risvegli notturni, contatti il suo pediatra per verificare che non sia subentrato qualche disagio fisico (dovuto alla dentizione o, per esmepio, a un leggero mal d’orecchi). Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

