Bimbo allergico alle proteine del latte

Una domanda di: Maria

Salve, ho fatto le analisi a mio figlio di quasi 7 mesi e il risultato è in allegato. Sembra che abbia delle carenze di ferritina ecc. Vorrei un parere per questo risultato delle analisi e vorrei sapere cosa potrei dargli da mangiare perché dando le pappe lattee è risultato allergico al latte, come si può vedere anche dalle analisi. Che tipo di latte potrei dargli? E che alimenti dargli visto che i derivati del latte non può mangiarli? Grazie in anticipo.



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

il suo bimbo sembra avere una allergia alle proteine del latte, dagli esami che ha inviato. Se allatta al seno, nessun problema a proseguire, se invece usa latte artificiale, è strano che solo ora a 7 mesi si sia verificata l'allergia (e con quali disturbi?) per cui sia per un programma di inserimento pappe (ci sono una serie di prodotti per l'infanzia senza proteine del latte), sia per la scelta di latti alternativi (idrolisati o al riso), conviene parlarne col proprio pediatra per essere accompagnati nelle scelte giuste, visto che lo svezzamento è appena iniziato! Con cordialità.