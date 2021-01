Bimbo che adora i legumi: si possono dare spesso?

Una domanda di: Maria Laura

Buongiorno, mio figlio di due anni e mezzo adora i legumi che mangia 3/4

volte a settimana. Ho notato che gli causano feci molli, (senza mal di

pancia o altri disturbi) questo rappresenta un problema? Dovrebbe evitarli?

Cerco di fargli seguire una dieta bilanciata senza abusare di proteine

animali, in caso non saprei proprio con cosa sostituirli.

Il menu settimanale solitamente prevede

3/4 volte legumi

2 carne

3/4 pesce

3 formaggio

2 uova

Può andare bene?

Grazie infinite.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

la dieta di suo figlio va bene.

Tra le carni usi prevalentemente quelle bianche.

Per i legumi fa nulla se le scariche sono poco formate, non è significativo. Prosegue pure a proporglieli, ma li associ alle patate o alla pasta. Cari saluti.

