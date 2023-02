Bimbo che fa spesso la pipì ma dagli esami non emergono infezioni

la frequenza minzionale se non è dovuta a un'infezione delle vie urinarie può essere riconducibile a un disagio emotivo.

Gentile papà, da quello che si intravede nel test delle urine mediante stick non sembra esserci nulla che faccia pensare ad una infezione urinaria, dove si devono evidenziare leucociti nelle urine e a volte nitriti. Pertanto non sembra che il problema della frequenza minzionale possa essere attribuito a infezione delle vie urinarie. Spesso la frequenza minzionale è transitoria e collegata a periodi di disagio fisico o emotivo. Provi a lasciare passare qualche tempo per vedere se si riduce, altrimenti ne parli col suo pediatra di famiglia. Con cordialità.

Una domanda di: Riccardo Ho un bimbo di 4 anni che durante il periodo in cui assumeva Bentalan e antibiotico per curare la bronchite ha iniziato a fare la pipì molto frequentemente, a volte anche ogni 5 minuti. Ho fatto le analisi delle urine che allego. Come devo comportarmi? Grazie.

