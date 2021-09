Bimbo che gioca a dare le testate contro il muro

Una domanda di: Arianna

Mio figlio di 15 mesi spesso dà delle testate al muro

prima appoggiandosi delicatamente appena sente il rumore del contatto con il

muro incomincia a darle più forte e quando io dico no non si fa lui mi

guarda ride e ricomincia più forte, stessa cosa quando sta sul seggiolone o

seggiolino sbattendo però all’indietro, stesso discorso, se gli do contro

dicendo no lui riprende facendo ancora più forte e ad ogni testata ridendo

ogni volta che fa il rumore. Questa cosa la fa di punto in bianco

prendendola quasi come un gioco, mai per un riscontro negativo o quando è

arrabbiato o cose simili, solo quando è tranquillo, appunto come fosse un

gioco. Dorme molto la notte, all’incirca si addormenta alle 21:30 e si sveglia

per le 8:00/8:30, difficilmente ha risvegli notturni, e quando capita, do il

latte e poco dopo si riaddormenta. Mangia tranquillamente tutto, lo

svezzamento sta andando a meraviglia, siamo passati da una settimana da i

pasti a minestra con qualcosa di più consistente in quanto ha già 8 denti

tutti fuori e altri 8 spuntati, nella nascita dei denti non ha avuto grossi

problemi, mai nottate raramente nervoso poca bava al massimo si mordeva le

dita, una sola volta diarrea. E’ un bimbo molto attivo e stimolato, io lavoro

insieme a mio marito e rimane dai bisnonni per metà giornata 6 giorni su 7,

ma questa cosa l’ha incominciata a fare da molto dopo che io sono tornata a

lavorare quindi non credo ci sia una correlazione, lo indico perché ho letto

una sua precedente risposta ad una situazione però leggermente diversa, in

quanto era fatto sotto forma di capriccio, e indicava che una possibile

motivazione potesse essere un cambiamento della routine magari un’assenza

da parte della mamma. Spero di aver dato tutte le indicazioni possibili.



Angela Raimo Angela Raimo

Gentile signora,

poiché a questo comportamento insolito non si associano altri segnali di disagio e poiché il bambino non dà testate per esprimere rabbia o ribellione non resta che pensare che per lui sia veramente un gioco. Un gioco che magari gli serve per catturare la vostra attenzione, come di fatto puntualmente succede. Lui dà testate e voi vi concentrate su di lui. In primo luogo bisogna evitare che si faccia male, quindi quando inizia va fermato subito, abbracciandolo e dicendogli “non fare così, ti fai la bua”. Ma baci abbracci coccole attenzione gli vanno garantiti non solo per bloccare un gesto che potrebbe essere pericoloso per lui, ma più e più volte nell’arco della giornata, al di là di come si comporta. Questo bambino probabilmente ha bisogno di più contatto fisico, di più atteggiamenti affettuosi. Forse desidera vedervi più attenti a lui (è solo un’ipotesi che è quanto posso fare a distanza senza conoscervi e senza conoscere il bambino). Comunque sia, la tenerezza è curativa, non lo dimentichi. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

