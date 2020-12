Bimbo che ha battuto la testa

Una domanda di: Maria Teresa

Una domanda. Ho un bimbo di 9 mesi. Accidentalmente ieri è caduto dal passeggino, ha battuto di lato con la testolina, però al momento

della caduta la parte della testolina era solo un po’ rossa, ho messo il

ghiaccio, non ha avuto vomito. Ora dove ha battuto non si vede niente. Cosa

posso fare? Potrebbe essersi formato un trauma cranico interno? Potrebbe

avere mal di testa? Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora, se ieri non ha avuto perdita di coscienza e oggi è tutto normale anche a carico della zona della testa dove ha urtato non ci sono iniziative da intraprendere. Sembra tutto ok. Osservi comunque il comportamento del bambino e lo faccia vedere se perde conoscenza, ha torpore o convulsioni. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto