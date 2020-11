Bimbo che ha toccato la pupù di un cane: quali pericoli?

Una domanda di: Martina

Gentilissimo Dottore, oggi il mio bimbo è uscito a giocare e siamo stati al parco. Ha trovato cacca di cane e l’ha toccata. Poi si è sfregato il naso con la mano sporca (non ho fatto in tempo a pulirgliela).

Devo preoccuparmi o prestare attenzione a qualcosa in particolare?

La ringrazio per la sua cortese risposta.





Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora, probabilmente non succederà nulla. Se tra 24-48 ore avrà scariche sfatte o vomito, si può pensare ad una gastroenterite e si vedrà l’intensità dei disturbi, quasi sempre senza conseguenze e senza necessità di interventi se si esclude la somministrazione di soluzioni reidratanti, che servono appunto a ripreistinare la quantità di liquidi che il vomito e/o la diarrea fa disperdere. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto