Bimbo che inizia a stare in piedi da solo: vanno stimolati i primi passi?

Una domanda di: Deborah

Buongiorno, mio figlio sta iniziando a voler stare in piedi da solo, posso stimolare i primi passi? Ho notato che lui tende a muovere le gambe come se volesse camminare ma non so se assecondandolo creo problemi alle anche. Grazie per la risposta.

Saluti.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora,

ogni bambino ha i suoi tempi per fare i primi passi. Chi inizia a 10 mesi, chi si attarda fino ai 16-18 mesi, tutti prima o poi camminano. Proprio per questo è importante non stimolare inutilmente il cammino prima del dovuto, il che significa non mantenere in piedi un bimbo tenendolo per le braccia. Utile invece dare possibilità di appoggio o di scalata, fornendo una sedia, avvicinandolo a un divano o un giocattolo di grosse dimensioni che gli permettano, mettendoci su le mani, di tirarsi in piedi con le proprie forze. Un altro punto importante è quello rappresnetato dalle cadute controllate: il bambino dalla posizione eretta torna ad abbassarsi, in genere appoggiandosi sul sedere, cosa che deve imparare a fare da solo, senza aiuti. Il genitore provvederà a garantire un pavimento idoneo possibilmente in legno o con sopra un tappeto morbido. Le nude piastrelle in marmo o ceramiche non sono invece adatti per i primi esperimenti di postura eretta e deambulazione, perché un’eventuale caduta di testa potrebbe comportare conseguenze spiacevoli. Cari saluti.

